تعرف على نورة الحقباني المتحدثة الرسمية باسم هيئة حقوق الإنسان

أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم الأحد، عن قراره تعيين نورة بنت محمد الحقباني متحدثةً رسميةً باسم الهيئة.

وجاء تعيين نورة الحقباني لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وتسهيل الحصول على المعلومات المتعلقة بهيئة حقوق الإنسان، والأنشطة التي تقدمها، والمبادرات التي تطلقها، والقضايا التي تعمل عليها، وفقًا لما أوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع «تويتر».

نورة الحقباني تتصدر الاهتمامات

وتصدر اسم نورة الحقباني، خلال الساعات الماضية، مؤشرات محركات البحث ومنصات وتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور قرار تعيينها متحدثةً رسميةً باسم هيئة حقوق الإنسان.

وتعد نورة الحقباني من أبرز السعوديات الناجحات؛ حيث ساهمت في تقديم الكثير من المؤسسات، وكان لها تأثير إيجابي على جميع النشاطات، فضلًا عن نجاحها في مشوارها الإعلامي والصحفي.

وتنشط نورة الحقباني في المجال الإعلامي الذي يعد من الدراسات التي اهتمت بها، وتعد نموذجًا متميزًا يحتذى به في ها المجال الذي كان لها فيه مساهمات كبيرة.

محطات في مشوار نورة الحقباني

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وشغلت نورة الحقباني العديد من المناصب في المجتمع؛ وذلك فضلًا عن عملها الصحفي، من أهمها أنها شغلت منصب عضوية المجلس الإداري لمؤسسة المرأة العربية في المملكة العربية السعودية، وهي أول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب بالإضافة إلى أعمالها المرتبطة بالهيئات المؤسسية ذاتها.

كما تعد نورة الحقباني أحد أعضاء نقابة الصحافة الإعلامية في المملكة العربية السعودية وعضو النقابة الصحيفة البريطانيّة وتعمل كاتبة في أحد الصحف، حيث نشرت العديد من المقالات.

وأبدعت نورة الحقباني في صياغة المُحتويات والمعلومات التي تمتلكها من أجل بناء الحلم والطموح الكبير الذي تسعى إلى بنائه، وتمتلك بعض الأعمال الخاصة، أبرزها العمل الحر في مجال الإعلام، الذي عمل على قلب العديد من الموازين في قدراتها من أجل التطوير والاستمرار في الإبداع.

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