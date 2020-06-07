إغلاق سوق «باب مكة» بجدة.. تحسبًا لانتشار «كورونا» بين المترددين

عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات وراء القرار..

أغلقت أمانة جدة سوق «باب مكة»، اليوم الأحد، لمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد» بين المترددين على السوق. وفي بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أوضحت أمانة محافظة جدة، أنه تم إغلاق السوق احترازيًا لكثرة المترددين، وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد» بين المواطنين والمقيمين. اقرأ أيضًا: وزارة الصحة: ارتفاع الحالات الحرجة بفيروس كورونا إلى 1484

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