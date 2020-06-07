إنفوجراف.. «تقويم التعليم» تكشف خطوات مهمة لطلبة «الاختبار التحصيلي» في التخصص النظري

يبدأ صباح الاثنين «عن بُعد»

أعلنت هيئة «تقويم التعليم والتدريب» عن خطوات مهمة للطلبة الذين سيجرون «الاختبار التحصيلي» عن بُعد يوم غد الاثنين. وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، خاطبت الهيئة من خلال إنفوجراف نشرته، قائلةً: «يمكنك الدخول على المنصة وتحميل الاختبار قبل 24 ساعة؛ وذلك يوم الأحد بعد الساعة العاشرة صباحًا»، مشيرةً إلى أنه «للحصول على كلمة المرور للاختبار يمكن زيارة موقع الهيئة الساعة العاشرة صباحًا»، منوهةً أن صلاحية كلمة المرور تنتهي عند العاشرة والربع صباحًا. Advertisements وبشان تسليم الاختبار، أفادت الهيئة بأنه يمكن رفع الاختبار خلال 24 ساعة. اقرأ أيضًا: عن بُعد.. «تقويم التعليم» تُطلق غدًا الاختبار التحصيلي في المنازل والمقرات

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