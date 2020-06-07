الصحة: عدد متعافي «كورونا» تجاوز 72 ألف حالة.. و25036 فحصًا مخبريًا جديدًا

أعلنت الصحة اليوم الأحد أنه تم تسجيل 3045 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد «COVID -19» ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 101914 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًا 28385 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1564 حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة، كما سُجلت 1026 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 72817 حالة.

وذكرت أن الحالات المسجلة وعددها 3045 حالة، 55% من الحالات تعود لسعوديين و45% لغير سعوديين، و34% من الحالات للإناث، و66% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 12%، والبالغين 83%.

كما ذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض 717 حالة، ومكة المكرمة 623 حالة، وجدة 351 حالة، والدمام 257 حالة، والهفوف 132 حالة، والقطيف 120 حالة، والمدينة المنورة 110 حالات، والطائف 95 حالة، والخبر 62 حالة، والجبيل 60 حالة، والميرز 34 حالة، والظهران 31 حالة، وحفر الباطن 27 حالة، وجازان 27 حالة، والدرعية 27 حالة، ورأس تنورة 26 حالة، وخميس مشيط 22 حالة، وينبع 20 حالة، وصفوى 19 حالة، والعيون 18 حالة، ونجران 18 حالة، وبريدة 16 حالة، وعرعر 16 حالة، والجفر 15 حالة، والمزاحمية 13 حالة، ووادي الدواسر 13 حالة، وصبيا 11 حالة، وتبوك 11 حالة، وبيشة 10 حالات، والخرج 10 حالات، وبيش 9 حالات، ومهد الذهب 8 حالات، وحوطة بني تميم 8 حالات، والليث 6 حالات، وقبا 4 حالات، وأبها 4 حالات، والمجاردة 4 حالات، والنعيرية 4 حالات، والدرب 4 حالات، ووادي الفرع 3 حالات، ورنية 3 حالات، وأحد رفيدة 3 حالات، وتبالة 3 حالات، وسلوى 3 حالات، والعيدابي 3 حالات، والكامل 3 حالات، وخليص 3 حالات، والقويعية 3 حالات، والسليل 3 حالات، والباحة حالتان، والمحاني حالتان، والمضة حالتان، والبشائر حالتان، وأحد المسارحة حالتان، والدوادمي حالتان، والمجمعة حالتان، وضرماء حالتان، وحريملاء حالتان، وشقراء حالتان، وحالة واحدة في كل من: الحمنة، والبكيرية، والرس، وقصيباء، والقوز، والمظيلف، والموية، وأم الدوم، والنماص، ومحايل عسير، وتثليث، وبقيق، وقرية العليا، والعارضة، والدائر، وصامطة، وأضم، وحبونا، وخباش، شرورة، ويدمة، ورفحاء، وطريف، وعفيف، والبجادية، والدلم، والحريق، والرين، ورماح، ورويضة العرض، وتمير، وثادق، وضباء.

كما بلغ عدد الوفيات 712 حالة بإضافة 36 حالة وفاة جديدة، وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد « COVID -19» حول العالم بلغت 6913608 حالات، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 3095348 حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي 400121 حالة.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد 25036 فحصًا جديدًا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 958237 فحصًا.

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ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب بالتقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

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