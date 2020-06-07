إنقاذ رضيعين من العمى الدائم.. بعد تدخل جراحي دقيق بـ«مجمع الملك فيصل»

نجح فريق طبي متخصص بمجمع الملك فيصل بالطائف، في إنقاذ طفلين خديجين من خطر فقدان البصر مدى الحياة؛ وذلك بعد ولادتهما مبكرًا.

وتمكّن الفريق الطبي، من إجراء عمليتين جراحيتين للطفلين، بعد اكتشاف نشوء الأوعية الدموية بين الجزأين المتروي وغير المتروي في شبكية العين، وذلك بعد فحص الطفلين داخل الحضانات.

ويعتبر هذا الخلل نادرًا ويحدث بنسبة محددة بين الأطفال الخدج فقط، وبعد اكتشاف هذا النشوء، سارع الفريق الطبي المتخصص بهذا المجال إلى استكمال الفحوصات اللازمة، ثم البدء في إجراء العمليتين الدقيقتين للطفلين. واستغرقت العمليتان نحو ساعة ونصفًا، وتكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح.

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يشار إلى أن نشوء الأوعية الدموية على هذا النحو، يؤدي إلى نزيف داخل الجسم الزجاجي بالعين، وقد ينتهي الأمر بانفصال شبه كامل للشبكية وفقدان الرؤية حال عدم التدخل الجراحي.

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