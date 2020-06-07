مركز «صحة 937» يستقبل أكثر من 2.5 مليون اتصال خلال مايو

‏أوضحت وزارة الصحة أن مركز 937 استقبل خلال شهر مايو الماضي 2575939 اتصالًا، شملت 9618961 اتصالًا للاستفسارات العامة و72232 اتصالًا لحجز المواعيد، فيما بلغ عدد الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا 295020 اتصالًا، كما بلغ عدد البلاغات 45176 بلاغًا وبلغ عدد الاستشارات الطبية 702535 استشارةً.

وكانت الصحة قد أعلنت مؤخرًا عن بدء العمل بخدمة الواتس لمركز اتصال الصحة 937 في مرحلتها الأولى؛ حيث ستوفر خدمة الشات بوت (الدردشة التفاعلية) عبر رقم واتساب المركز 920005937.

كما أعلنت الوزارة عن بدء العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق خدمة الترجمة الإشارية في مركز اتصال 937 عبر تطبيق «إشارة»، وهي خدمة مقدمة مباشرةً لذوي الإعاقة السمعية (الصم و ضعاف السمع) بحيث تُسهل لهم الاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز اتصال الصحة 937 عبر هذا التطبيق.

وتشمل هذه المرحلة «خدمة الاستفسارات العامة، وخدمة حجز المواعيد لدى المراكز الصحية، وخدمة الاستشارات الطبية»؛ وذلك على مدار الساعة.

يشار إلى أن مركز اتصال الصحة 937 يواصل تقديم خدماته للمستفيدين؛ حيث إنه صوت المستفيد والمجتمع، ويعمل وفق منهجيات الارتكاز والمحورية حول المستفيد لتقديم جميع الخدمات، ولا يقف دوره على تلقي الاتصالات فقط، بل يتابع ويتحقق من إغلاق البلاغات والشكاوى، ويقيس الرضا ويرفع مقترحات التحسين، ويقوم كذلك بتحليل البيانات وتقديم الإحصائيات والتوصيات بما يكفل تحسين الخدمات وتقديم حلول إبداعية لضمان تقديم أفضل الخدمات وبما يدعم تطوير الخدمات والأعمال، ويدعم التطبيقات الإلكترونية المقدمة من وزارة الصحة.

ويعمل في المركز أكثر من 1000 موظف مختصين بخدمة العملاء وأطباء عبر القنوات المختلفة (هاتفية، تواصل اجتماعي، البريد الإلكتروني، التطبيقات الإلكترونية، الدردشة الفورية في موقع الوزارة).

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ويعد المركز أحد مراكز الاتصال التي تعمل ضمن الإدارة العامة لمراكز الاتصال في وزارة الصحة إلى جانب مركز متخصص بقطاع الأعمال وكذلك مركز متخصص بخدمات الموظفين.

كما يعمل المركز وفق أفضل الممارسات في مجال التميز والخدمات الاتصالية، ويقدم الخدمات التالية: (خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء، وخدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية، وخدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين، والدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية، وخدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج، وخدمة الشكاوى والبلاغات، وخدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية، وخدمة الاستفسارات العامة، ومتابعة المعاملات).

ويعمل المركز على مدار اليوم بكل قنواته التالية (الرقم الموحد 937، تويتر @saudimoh937، البريد الإلكتروني\ الدردشة الفورية الموجودة في موقع وزارة الصحة الرسمي).

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