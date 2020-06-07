الأربعاء.. اجتماع طارئ لـ«التعاون الإسلامي» بشأن تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من فلسطين

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعًا استثنائيًّا افتراضيًّا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في الدول الأعضاء، بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلية بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

ويرأس الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية رئيس اللجنة التنفيذية، بحضور وزراء الخارجية أعضاء اللجنة والدول الأعضاء، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.

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