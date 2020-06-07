السعودية اليوم / كلية الحوسبة والمعلوماتية بالجامعة الإلكترونية تحتفل بتخريج (274) طالبًا وطالبة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير



الرياض 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واس

احتفلت الجامعة

وهنأ رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز المعيقل في كلمة له الخريجيين والخريجات وأسرهم ومن وقفَ خلفهم في هذا النجاح، وتمنى لهم التوفيق والسداد في حياتهم المستقبلية.

بعد ذلك، ألقى عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله البشر كلمة بين فيها أن ما تحقق يعود لفضل الله عز وجل ثم للجهود التي قدموها طيلة فترة دراستهم في الجامعة، ودعاهم إلى خدمة وطنهم والمساهمة في تعزيز المجتمع التقني بشكل متقدم يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة ويدعم الخطط المستقبلية للدولة.

وانطلقت مسيرة خريجي وخريجات كلية الحوسبة والمعلوماتية لمرحلتي البكالوريوس والماجستير افتراضياً، حيث تخرج من مرحلة الماجستير في تخصص أمن المعلومات (30) طالباً في فروع الجامعة بالرياض وجدة والدمام، وفي البكالوريوس تخرج من تخصص تقنية المعلومات (244) طالبا وطالبة، بواقع ( 149) طالبا و(95) طالبة موزعين على فروع الجامعة في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وأبها والقصيم وتبوك والجوف.

// انتهى //

22:37ت م

0206



الرياض 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واساحتفلت الجامعة السعودية الإلكترونية افتراضيا عبر الاتصال المرئي اليوم، بتخريج (274) طالبًا وطالبة يمثلون الدفعة الخامسة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير للعام الجامعي 1441 هـ، من طلبة كلية الحوسبة والمعلوماتية.وهنأ رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز المعيقل في كلمة له الخريجيين والخريجات وأسرهم ومن وقفَ خلفهم في هذا النجاح، وتمنى لهم التوفيق والسداد في حياتهم المستقبلية.بعد ذلك، ألقى عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله البشر كلمة بين فيها أن ما تحقق يعود لفضل الله عز وجل ثم للجهود التي قدموها طيلة فترة دراستهم في الجامعة، ودعاهم إلى خدمة وطنهم والمساهمة في تعزيز المجتمع التقني بشكل متقدم يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة ويدعم الخطط المستقبلية للدولة.وانطلقت مسيرة خريجي وخريجات كلية الحوسبة والمعلوماتية لمرحلتي البكالوريوس والماجستير افتراضياً، حيث تخرج من مرحلة الماجستير في تخصص أمن المعلومات (30) طالباً في فروع الجامعة بالرياض وجدة والدمام، وفي البكالوريوس تخرج من تخصص تقنية المعلومات (244) طالبا وطالبة، بواقع ( 149) طالبا و(95) طالبة موزعين على فروع الجامعة في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وأبها والقصيم وتبوك والجوف.// انتهى //22:37ت م0206

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