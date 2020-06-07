السعودية اليوم / فرنسا تسجل أدنى مستوى لها في عدد الوفَيات بفيروس كورونا منذ منتصف مارس الماضي



باريس 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واس

سجلت فرنسا 13 حالة وفاة إضافية في المستشفيات بفيروس

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في فرنسا حتى اليوم 29155 حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، من بينهم 18805 وفاة في المستشفيات، و 10350 حالة في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية.

كما استمر الانخفاض في عدد الحالات الحرجة في وحدات العناية المركزة وفقاً للتحديثات الجديدة عن يوم أمس بواقع 6 مرضى من إجمالي 1053 حالة حرجة، وهو أدنى رقم منذ الـ 18 من مارس.

// انتهى //

22:23ت م

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باريس 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واسسجلت فرنسا 13 حالة وفاة إضافية في المستشفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أدنى حصيلة لها منذ الـ 14 من شهر مارس المنصرم، وفقًا لموقع المديرية العامة للصحة.وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في فرنسا حتى اليوم 29155 حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، من بينهم 18805 وفاة في المستشفيات، و 10350 حالة في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية.كما استمر الانخفاض في عدد الحالات الحرجة في وحدات العناية المركزة وفقاً للتحديثات الجديدة عن يوم أمس بواقع 6 مرضى من إجمالي 1053 حالة حرجة، وهو أدنى رقم منذ الـ 18 من مارس.// انتهى //22:23ت م0205

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