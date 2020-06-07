

المدينة المنورة 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واس

أغلقت الفرق الميدانية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، "13" منشأة مخالفة في سوق السمك لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار‫فايروس

وأكدت الأمانة على استمرار متابعتها للأسواق والمتاجر، من خلال فرقها الرقابيّة الميدانية للتحقق من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.

وأهابت أمانة المنطقة بعموم المواطنين والمقيمين للاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملحوظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

// انتهى //

22:22ت م

0204



المدينة المنورة 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واسأغلقت الفرق الميدانية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، "13" منشأة مخالفة في سوق السمك لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار‫فايروس كورونا ‬ المستجد "كوفيد-19".وأكدت الأمانة على استمرار متابعتها للأسواق والمتاجر، من خلال فرقها الرقابيّة الميدانية للتحقق من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للزبائن.وأهابت أمانة المنطقة بعموم المواطنين والمقيمين للاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملحوظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.// انتهى //22:22ت م0204

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تُغلق 13 منشأة لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.