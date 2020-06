السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تشارك في تصنيف " التايمز للتعليم العالي " للتنمية المستدامة

الرياض 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واس

شاركت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بعدة تصنيفات دولية ومنها التصنيف العالمي " THE- University Impact Ranking " الذي أطلقته مؤخراً مؤسسة التايمز البريطانية لتقييم الجامعات وقياس تأثيرها على المجتمع بناءً على نجاحها في تحقيق أهداف الأمم المتحدة الــــ 17 للتنمية المستدامة" SDGs) “Sustainability Development Goals) التي تمثل خطة وإطارا نحو تحقيق مجتمعات مستدامة تتصدى للتحديات الإقليمية والعالمية، سعياً من الجامعة لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 بأن تكون 5 جامعات سعودية ضمن قائمة أفضل 200 جامعة في العالم.

وبناءً على تحقيق الجامعة عددا من المعايير و المؤشرات التي تعكس اهتمامها بالاستدامة من خلال مختلف الأنشطة و الممارسات في مجالات التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وتبرز دورها في المساهمة بتمكين المملكة لتحقيق التنمية المستدامة ، فقد تقدمت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن لأول مرة لتصنيف THE- Impact Ranking 2020"" في نسخته الثانية في مطلع العام الجاري، وعملت على 6 محاور من محاور التنمية المستدامة للأمم المتحدة الـ 17، وهي: (الصحة الجيدة، المساواة بين الجنسين، الحد من عدم المساواة، جودة التعليم، النمو الاقتصادي، والشراكات لتحقيق الأهداف) من إجمالي 4100 جامعة، رشح منها للفرز النهائي 767 جامعة من 85 دولة حول العالم.

وفي هذا الشأن أوضحت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة الدكتورة هدى بنت عمر الوهيبي أن مشاركة الجامعة في تصنيف "التايمز" هذا العام تأتي ضمن سلسة متكاملة من الأهداف المخطط لها وفق خارطة طريق واضحة تسعى للوصول بالجامعة إلى العالمية، حيث بدأ العمل على إعداد متطلبات التقديم على هذا التصنيف في يناير 2019 موزعًا على ثلاث مراحل وهي: الأولى: دراسة جميع أهداف التنمية المستدامة مع فريق التصنيفات الدولية والمؤشرات المطلوبة لقياس كل هدف أما المرحلة الثانية: تحديد الأهداف بناءً على نوعية الأدلة الداعمة لكل هدف، فيما تمثلت المرحلة الثالثة في: مراجعة الأدلة وإعداد التقارير المطلوبة ورفعها للجهة المسؤولة عن التصنيف.

وبينت الوهيبي أن تقييم الجامعة جاء بناءً على أفضل النتائج في عدة أهداف منها : النمو الاقتصادي، الحد من عدم المساواة، والشراكات لتحقيق الأهداف ، وقد حصلت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن على المرتبة الثالثة محلياً، والمرتبة 472 عالمياً في تصنيف " THE- Impact Ranking 2020" في نسخته الثانية".

وأشارت الوهيبي إلى أن 38 مؤشرا من مؤشرات الخطة الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مرتبطة بمعايير ومؤشرات التصنيفات الدولية وبنسبة مقدرة بــ 43.6%.

يذكر أن الجامعة تستعد لإضافة 8 أهداف للتنمية المستدامة ليكون مجموعها 14 هدفا في العام المقبل 2021م، لدعم مركز الجامعة على الخريطة العالمية، تحقيقاً لرسالة الجامعة في التميز والريادة التعليمية والبحثية التي تسهم في بناء الاقتصاد المعرفي بشراكة مجتمعية وعالمية.

//انتهى//

21:53ت م

0202





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تشارك في تصنيف " التايمز للتعليم العالي " للتنمية المستدامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.