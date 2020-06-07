شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة 937» يستقبل 2.5 مليون اتصال في شهر والان نبدء بالتفاصيل
كما أعلنت الصحة عن بدء العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق خدمة الترجمة الإشارية في مركز اتصال 937 عبر تطبيق "إشارة" وهي خدمة مقدمة مباشرةً لذوي الإعاقة السمعية (الصم و ضعاف السمع) بحيث تُسهل لهم الاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز اتصال الصحة 937 عبر هذا التطبيق.
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