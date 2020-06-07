شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة 937» يستقبل 2.5 مليون اتصال في شهر والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وزارة الصحة أن مركز 937 استقبل خلال شهر مايو الماضي 2,575,939 اتصالا، شملت "9618961 " اتصالا للاستفسارات العامة و 72232 اتصالا لحجز المواعيد ، فيما بلغ عدد الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا 295020 اتصالا، كما بلغ عدد البلاغات 45176 بلاغا وبلغ عدد الاستشارات الطبية 702535 استشارة "، وكانت الصحة قد أعلنت مؤخراً عن بدء العمل بخدمة الواتس لمركز اتصال الصحة 937 في مرحلتها الأولى حيث ستوفر فقط خدمة الشات بوت (الدردشة التفاعلية) عبر رقم واتساب المركز 920005937. كما أعلنت الصحة عن بدء العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق خدمة الترجمة الإشارية في مركز اتصال 937 عبر تطبيق "إشارة" وهي خدمة مقدمة مباشرةً لذوي الإعاقة السمعية (الصم و ضعاف السمع) بحيث تُسهل لهم الاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز اتصال الصحة 937 عبر هذا التطبيق.

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