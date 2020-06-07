2020-06-07

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلن المرور استئناف الحركة المرورية على طريق الهدا، اليوم الأحد، بعد انتهاء الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.

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يذكر أن إمارة منطقة مكة المكرمة أعلنت، في وقت سابق، إغلاق طريق الهدا احترازيًّا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها الطائف.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت أن تشهد منطقة مكة المكرمة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وأتربة مثارة، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.



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