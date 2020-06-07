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فيديو.. طريقة تحميل وأداء الاختبار عن بعد ورفع الإجابات
للطلبة الذين سيجرون الاختبار التحصيلي غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب بعض الخطوات المهمة للطلبة الذين سيجرون الاختبار التحصيلي عن بُعد يوم غد الاثنين.
وقالت تقويم التعليم في تغريدة لها عبر تويتر: “يمكنك الدخول على المنصة وتحميل الاختبار قبل 24 ساعة، وذلك يوم الأحد بعد الساعة العاشرة صباحًا”، مشيرةً إلى أنه “للحصول على كلمة المرور للاختبار يمكن زيارة موقع الهيئة الساعة العاشرة صباحًا”.
ولفتت الهيئة إلى أن صلاحية كلمة المرور تنتهي عند العاشرة والربع صباحًا، أما بالنسبة إلى تسليم الاختبار فيمكن رفع الاختبار خلال 24 ساعة.
ومع انطلاق الاختبار التحصيلي الفعلي يوم غدٍ الاثنين، قدمت تقويم التعليم شرحًا لطريقة تحميل وأداء الاختبار عن بعد، ورفع الإجابات.
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