دعوا لممارسة الرذيلة وحازوا الأسلحة وسرقوا.. هؤلاء في قبضة الأمن

2020-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

حقق الأمن العام العديد من النجاحات خلال الأيام القليلة الماضية في مختلف مناطق المملكة، أسفرت عن سقوط تشكيلات عصابية وخارجين عن القانون.

وقبضت شرطة منطقة الرياض على شاب اقتحم متجرًا للاتصالات بحي العزيزية بسيارة نقل مسروقة، حيث تم سرقة 13 جهازًا جوالًا.

كما تم القبض على أشخاص يتباهون بحيازتهم لأسلحة نارية والاستعراض بها وتوثيق ذلك ونشره في الرياض.

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وفي الطائف، قبضت الجهات الأمنية على شخص أطلق النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي وتوثيق ذلك ونشره، كما سقط تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص يقومون بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات بنكية خارج المملكة تجاوزت 100 مليون ريال.

في سياق آخر، قبضت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة على شخصين يقومان بتحويل أكثر من مليون و400 ألف ريال بطرق غير نظامية ولجهات مجهولة.

أما في شقراء فتم القبض على شخص يتباهى بعرض مبالغ مالية عبر سنابه الشخصي ويدعو لممارسة الرذيلة يرافقه شخص آخر.



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