السعودية | السعودية.. صحة جدة تبدأ تشغيل المستشفى الميداني

شكرا لقرائتكم السعودية.. صحة جدة تبدأ تشغيل المستشفى الميداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضمن الإجراءات الاحترازية في التصدي لفيروس كورونا المستجد، دشنت صحة جدة صباح الأحد، التشغيل التجريبي للمستشفى الميداني، والذي تم بناؤه على أرض مركز جدة للمعارض التابع للغرفة التجارية بشمال مدينة جدة، بالتعاون وبمشاركة عدد من القطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وسيعمل المستشفى على إجراءات استقبال الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية متوسطة، وكذلك ممن لديهم أعراض خفيفة، لحين تماثلهم للشفاء.

وتتضمن الخطة التشغيلية للمستشفى التشغيل التجريبي في البداية بواقع 20 سريرا، للتأكد من فاعلية و جاهزية الأجهزة و المعدات التي تم تجهيز المستشفى بها كمرحلة أولى، حرصاً على أن يتم التشغيل وفق الخطط المعدة مسبقاً، إلى حين اكتمال التشغيل الكلي، وستكون الطاقة الاستيعابية للمستشفى 500 سرير، ويضم المستشفى جميع الأقسام الطبية المساعدة والمتمثلة في "المختبر، والأشعة، والصيدلية، والتغذية، والتموين الطبي".

مستشفى جدة الميداني

وأوضحت صحة جدة أن مساحة المستشفى الميداني تبلغ 8000 متر مربع، و تم مراعاة جميع اشتراطات السلامة الوقائية والعامة والمراقبة الأمنية، حرصًا على سلامة الجميع، كما تم دعم المستشفى بالعديد من الطواقم الطبية والفنية المتخصصة وبعض الكوادر الإدارية، إلى جانب تزويده بالمستلزمات الطبية والأدوات وأنابيب الأكسجين لضمان التعامل مع مثل الحالات المصابة بمرض كورونا المستجد.