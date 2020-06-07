السعودية | الداخلية السعودية تدشن تطبيق "ميدان" للأعمال الأمنية

شكرا لقرائتكم الداخلية السعودية تدشن تطبيق "ميدان" للأعمال الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دشن وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه في الوزارة الأحد، وعبر الاتصال المرئي تطبيق "ميدان"، الذي تم تطويره بالشراكة التقنية بين الأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومركز المعلومات الوطني؛ وذلك في إطار الاستراتيجية الأمنية للتحول الرقمي لرفع مستوى الأداء الأمني الميداني للوصول المعلوماتي المباشر - للفرق الأمنية الميدانية - إلى قواعد البيانات الأمنية بالأنظمة المعمول بها في وزارة الداخلية مثل نظام "أمن" للأمن العام، ونظام "مدار" للمديرية العامة لمكافحة المخدرات. ووجه باعتماد تطبيق "ميدان" ليكون منصة أمنية موحدة لجميع الأعمال الأمنية الميدانية بمختلف قطاعات وزارة الداخلية لضبط المخالفات وتنظيم إجراءات تسليم القضايا للجهات المختصة بالقطاعات الأمنية إلكترونياً.

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