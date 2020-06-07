، منظمة التحرير الفلسطينية تدين انتهاكات الاحتلال في القدس ،

محمد بن مسعود - الدمام - "عشراوي" اتهمت إسرائيل بتأجيج النزاع الطائفي

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم (الأحد)، ممارسات دولة الاحتلال وانتهاكاتها في القدس، بما في ذلك التصعيد الممنهج لسياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى خلال الأسبوع الأخير وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه الطبيعي والمكفول في حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء شعائره الدينية.

واستهجنت "عشراوي" في بيان لها، قرار سلطات الاحتلال بتمديد منع دخول خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري للمسجد لمدة 4 أشهر، إضافة إلى صدور أوامر حظر لكل من مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس، وعضو المجلس التشريعي جهاد أبو زنيد، والأمين العام لعشائر القدس وفلسطين الشيخ عبد الله علقم، والقيادي في حركة فتح حمدي دياب، وحرمان خمس سيدات وهنّ: الصحفية سندس عويس، وهنادي حلواني، وخديجة خويص، ورائدة سعيد، ومادلين عيسى من الوصول للمسجد والصلاة فيه.

ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال صعّدت من انتهاكاتها لحرية العبادة خلال شهر مارس الماضي، وأصدرت 24 قرار إبعاد بحق مقدسيين منها 20 قرار إبعاد عن الأقصى، فيما مُنع رفع الأذان في الشهر ذاته 54 وقتًا في الحرم الإبراهيمي، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة للمستوطنين المتطرفين على دور العبادة.

واتهمت "عشراوي" دولة الاحتلال تعمدت تأجيج الحرب الدينية ونيران الفتنة والنزاع الطائفي عن طريق استفزاز مشاعر المسلمين والمسيحيين، والاعتداء على حقهم بالوصول إلى أماكنهم المقدسة في انتهاك صارخ للقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بهذا الشأن".

وأشارت إلى أن الدعم المفضوح من قِبل الإدارة الأمريكية أسهم بشكل مباشر في إطلاق يد إسرائيل ومنحها الغطاء لمواصلة اعتداءاتها على المقدسات الدينية، بما في ذلك اعترافها غير الشرعي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إلى المدينة المحتلة".