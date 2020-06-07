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سجّل الأردن اليوم الأحد 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 808 إصابات.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي أن الحالات توزعت على 7 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود، منهم أردني، و6 أجانب، و5 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، وحالة جارٍ الاستقصاء عنها لمعرفة تفاصيلها.
وأشارت الوزارة إلى شفاء 21 حالة مصابة بالفيروس؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 579 حالة.
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 09:39 PM
تسجيل 13 حالة جديدةالأردن: حصيلة إصابات "كورونا" ترتفع إلى 808
سجّل الأردن اليوم الأحد 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 808 إصابات.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي أن الحالات توزعت على 7 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود، منهم أردني، و6 أجانب، و5 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، وحالة جارٍ الاستقصاء عنها لمعرفة تفاصيلها.
وأشارت الوزارة إلى شفاء 21 حالة مصابة بالفيروس؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 579 حالة.
، الأردن: حصيلة إصابات "كورونا" ترتفع إلى 808 ،
المصدر : الخليج 365
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