، رئيس بلدية مدينة نيويورك ينهي حظر التجول ،

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أنهى رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم (الأحد)، فرض حظر التجول الليلي في المدينة، وذلك قبل يوم مما كان مخططاً له.
وقال "دي بلاسيو" في بيان أوردته "رويترز": "رأينا أمس والليلة الماضية أفضل ما في مدينتنا".
ودعا مشرعون من المدينة "دي بلاسيو" إلى إنهاء حظر التجول، مشيرين إلى أن الشرطة تستخدمه كذريعة للاعتقالات واستخدام الهراوات ورذاذ الفلفل لمواجهة المتظاهرين الذين يخرجون في تحد للحظر.
وفرض "دي بلاسيو" وحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الاثنين الماضي حظراً للتجول على المدينة يبدأ من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، وسط احتجاجات على وحشية الشرطة تخللتها أعمال نهب متقطعة.
رئيس بلدية مدينة نيويورك ينهي حظر التجولصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-07
أنهى رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم (الأحد)، فرض حظر التجول الليلي في المدينة، وذلك قبل يوم مما كان مخططاً له.
وقال "دي بلاسيو" في بيان أوردته "رويترز": "رأينا أمس والليلة الماضية أفضل ما في مدينتنا".
ودعا مشرعون من المدينة "دي بلاسيو" إلى إنهاء حظر التجول، مشيرين إلى أن الشرطة تستخدمه كذريعة للاعتقالات واستخدام الهراوات ورذاذ الفلفل لمواجهة المتظاهرين الذين يخرجون في تحد للحظر.
وفرض "دي بلاسيو" وحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الاثنين الماضي حظراً للتجول على المدينة يبدأ من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، وسط احتجاجات على وحشية الشرطة تخللتها أعمال نهب متقطعة.
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
07:21 PM
بعد تراجع مظاهرات "فلويد"
أنهى رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم (الأحد)، فرض حظر التجول الليلي في المدينة، وذلك قبل يوم مما كان مخططاً له.
وقال "دي بلاسيو" في بيان أوردته "رويترز": "رأينا أمس والليلة الماضية أفضل ما في مدينتنا".
ودعا مشرعون من المدينة "دي بلاسيو" إلى إنهاء حظر التجول، مشيرين إلى أن الشرطة تستخدمه كذريعة للاعتقالات واستخدام الهراوات ورذاذ الفلفل لمواجهة المتظاهرين الذين يخرجون في تحد للحظر.
وفرض "دي بلاسيو" وحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الاثنين الماضي حظراً للتجول على المدينة يبدأ من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، وسط احتجاجات على وحشية الشرطة تخللتها أعمال نهب متقطعة.
، رئيس بلدية مدينة نيويورك ينهي حظر التجول ،
المصدر : الخليج 365
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