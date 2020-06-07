بالصور.. فرق طبية وإسعافية متخصصة للكشف على المصلين قبل دخول المسجد النبوي

انتشرت فرق طبية وإسعافية متخصصة على أبواب المسجد النبوي المُحدَّدة لدخول المصلين؛ وذلك لإجراء عملية الكشف على المصلين والعاملين قبل دخولهم.

ووثَّقت عدسة وكالة الأنباء السعودية «واس» جانبًا من هذه الإجراءات المُحكمة التي تُنفذ على مداخل المسجد، بجانب انسيابية الدخول، وضمان التباعد بين المصلين، مع إلزام الجميع بلبس الكمامة.

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وتستهدف تلك الإجراءات منع تفشي فيروس «كورونا المستجد»، وتُشارك في تنفيذها العديد من القطاعات والجهات الحكومية.

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