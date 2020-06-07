النيابة العامة تباشر التحقيق مع مقيمَين حوَّلا أموالًا بطرق غير مشروعة إلى جهات مجهولة

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن تحقيقات الدائرة المختصة تكشَّف لها قيام مقيمين من جنسية عربية في محافظة جدة بممارسة أعمال غير نظامية متعلقة بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى جهات مجهولة.

وأوضح المصدر أن الدائرة باشرت إجراءات التحقيق المالي الموازي، ودرست الأسلوب الإجرامي والملاءة المالية للمذكورَين، وأسفرت تلك الإجراءات عما أشير إليه بحقهما، وتواطؤ مواطنين معهما بتمكينهما من حساباتهم البنكية، وتم إيقافهم على ذمة التحقيق واستكمال الإجراءات النظامية تجاههم.

كما أشار المصدر إلى أن مثل هذه الجرائم والسلوكيات تعتبر مُجرَّمة طبقًا لنظامي مكافحة غسل الأموال ومراقبة البنوك.