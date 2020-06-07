منصة أمنية موحدة للأعمال الميدانية.. وزير الداخلية يدشن تطبيق «ميدان»

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، من مكتبه في الوزارة، عبر الاتصال المرئي، تطبيق «ميدان» الذي تم تطويره بالشراكة التقنية بين الأمن العام والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومركز المعلومات الوطني.

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الأمنية للتحول الرقمي لرفع مستوى الفرق الأمنية الميدانية في الوصول المعلوماتي المباشر إلى قواعد البيانات الأمنية بالأنظمة المعمول بها في وزارة الداخلية، مثل نظام «أمن» للأمن العام، ونظام «مدار» للمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ووجه وزير الداخلية باعتماد تطبيق «ميدان» ليكون منصة أمنية موحدة لجميع الأعمال الأمنية الميدانية بمختلف قطاعات وزارة الداخلية لضبط المخالفات وتنظيم إجراءات تسليم القضايا إلى الجهات المختصة بالقطاعات الأمنية إلكترونيًّا.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

بالصور.. بدء تشغيل الرحلات الداخلية في مطار الطائف الدولي

بالصور.. أمانة الطائف تنفذ 640 عملًا تأهيليًّا لشبكة الطرق الداخلية