انقلاب سيارة وإصابة 7 أشخاص بينهم 3 في حالة حرجة بالمخواة

أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، وقوع حادث انقلاب سيارة، ظهر اليوم الأحد، نتجت عنها 7 إصابات، على طريق الأحسبة بمحافظة المخواة.

وقال الزهراني، إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقّت بلاغًا على العمليات 997 عن حادث انقلاب في تمام الساعة 14:18 اليوم، في المخواة، طريق الأحسبة، قبل حديقة الشوق.

وأضاف أنه تم توجيه أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، فتبيّن عند وصول الفرقة الأولى منها وجود سبع إصابات منها ثلاث خطيرة، تم التدخل إسعافيًّا لهم، ونقلهم لمستشفى المخواة العام.

وأشار إلى أنه تم نقل باقي المصابين عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر، مردفًا بأن هناك إصابتين متوسطتين تم التعامل معهما ونقلهما لمستشفى المخواة من قبل الفرق الإسعافية بالهلال الأحمر، وإصابتين بسيطتين نُقِلتا عن طريق فرق الصحة.