يضم كل الأقسام الطبية
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بجدة، اليوم الأحد، عن بدء التشغيل التجريبي للمستشفى الميداني، الذي تم بناؤه على أرض مركز جدة للمعارض التابع للغرفة التجارية بشمال مدينة جدة، بالتعاون ومشاركة عدد من القطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
وسيستقبل المستشفى الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية متوسطة، وكذلك ممن لديهم أعراض خفيفة، لحين تماثلهم للشفاء، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد– 19).
وتتضمن الخطة التشغيلية للمستشفى التشغيل التجريبي في البداية بواقع 20 سريرًا؛ للتأكد من فاعلية وجاهزية الأجهزة والمعدات التي تم تجهيز المستشفى بها كمرحلة أولى، وذلك حرصًا على أن يتم التشغيل وفق الخطط المعدة مسبقًا إلى حين اكتمال التشغيل الكلي؛ حيث ستكون الطاقة الاستيعابية للمستشفى 500 سرير.
ويضم المستشفى جميع الأقسام الطبية المساعدة والمتمثلة في «المختبر، والأشعة، والصيدلية، والتغذية، والتموين الطبي».
وأوضحت «صحة جدة» أن مساحة المستشفى الميداني تبلغ 8000 متر مربع، وتم مراعاة جميع اشتراطات السلامة الوقائية والعامة والمراقبة الأمنية، حرصًا على سلامة الجميع. كما تم دعم المستشفى بالكثير من الطواقم الطبية والفنية المتخصصة وبعض الكوادر الإدارية، إلى جانب تزويده بالمستلزمات الطبية والأدوات وأنابيب الأكسجين؛ لضمان التعامل مع مثل الحالات المصابة بمرض كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر بسعة 500 سرير.. «صحة جدة» تدشن مستشفى ميدانيًا لاستقبال حالات «كورونا» البسيطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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