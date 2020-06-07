«الكلية التقنية» بجازان تعلن مواعيد التسجيل ببرنامج «الدبلوم الصباحي» للفصل التدريبي الأول

القبول متاح في 9 تخصصات
أعلنت «الكلية التقنية للبنين» بجازان، اليوم الأحد، موعد القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق ببرامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ.
ولفتت الكلية إلى أن التسجيل يبدأ خلال الفترة من 4–17 من شهر ذي القعدة المقبل؛ وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
وأوضح عميد الكلية موسى بن حمد الأمير، أن القبول في برنامج الدبلوم متاح في تخصصات (القوى الكهربائية والإنتاج الميكانيكي والدعم الفني والآلات الكهربائية والبرمجيات والإدارة المكتبية وميكانيكا السيارات والشبكات وحماية البيئة). أما التقديم على برنامج البكالوريوس المسائي، فيكون في تخصص الإدارة العامة، اعتبارًا من ٢٢/١٠/١٤٤١هـ إلى ٣/١١/١٤٤١هـ .
ولفت الأمير، إلى أن التقديم على برنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية، سيبدأ سيكون خلال الفترة من ٤–٢٥/١١/١٤٤١هـ، داعيًا الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على المزيد من المعلومات والشروط والمزايا.
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