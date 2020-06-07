طقس الإثنين.. الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على 6 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين؛ لافتة إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على (6) مناطق.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت «هيئة الأرصاد»: لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة)، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والقصيم.

ولفتت الهيئة، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، وأجزاء من منطقة الرياض تمتد إلى نجران.

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة»، إلى أن الرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين ١٥-٤٠ كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية بسرعة تتراوح بين ١٨-٤٢ كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين ونصف.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الإثنين: