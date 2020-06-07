فريق طبي من جامعة «المؤسس» يُسجل براءة اختراع عالمية تساعد في تنشيط عضلة القلب

نجح فريق علمي من جامعة الملك عبدالعزيز، في تسجيل براءة اختراع رسميًّا في مركز براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية لمُركَّب طبي جديد يحسن عمل عضلة القلب، بعد نجاح اختبار المُركب الجديد على حيوانات التجارب الذي يُعد من المراحل السابقة للاستعمال البشري.

ويتعلق الاختراع بتركيبة مستحلب نانو تشتمل على مادة كيرسيتين التي تعزز بدرجة كبيرة نشاط القلب والأوعية الدموية.

وقال استشاري طب قلب الأطفال بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز وأحد أعضاء الفريق الطبي البروفيسور أحمد بن سعيد أزهر: «إنه تم العمل مع الفريق طوال 3 سنوات للوصول إلى النتيجة التي توجت ببراءة اختراع سُجلت للجامعة؛ ما يؤكد المكانة العلمية والكفاءة المهنية للمختصين السعوديين وجامعة الملك عبدالعزيز خاصةً، الذين يسهمون بخبراتهم وأبحاثهم في تخفيف عدد من الأمراض المزمنة أو علاجها بطرق وبروتوكولات طبية متجددة وبممارسات حديثة».

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ويتكون الفريق العلمي الذي حصل على براءة الاختراع الذي تم تسجيله عالميًّا في الولايات المتحدة الأمريكية من البروفيسور أسامة عبدالحكيم أحمد، والدكتور أسامة أحمد فهمي، والبروفيسور أحمد سعيد أزهر، والدكتورة نورا أحمد حسن، والبروفيسور محمود الماس، والبروفيسور هاني محمد عبدالملك الباسوسي.

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