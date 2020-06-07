السعودية اليوم / اعتماد فرع الكلية التقنية بالمخواة كليةً مستقلةً بمسمى الكلية التقنية للبنين بالمخواة



الباحة 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020م واس

أصدر معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد موافقته على تحويل فرع الكلية التقنية بالمخواة إلى كلية مستقلة بمسمى "الكلية التقنية للبنين بالمخواة" لتكون منظومة تدريبية متكاملة تخدم أبناء هذه المحافظة والمحافظات والمراكز المجاورة.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني أن هذا التحويل جاء بعد أن حقق فرع الكلية التقنية بالمخواة معايير التحويل مما سيسهم في استيعاب أعداد الطلبة المتزايد على التدريب ، موجهاً الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة على دعمه الدائم في تلبية احتياجات المنطقة في مجال التدريب التقني ومنها افتتاح كليات تقنية في محافظات المنطقة.

وبين أن الكلية التقنية بالمخواة ستبدأ باستقبال المتدربين مطلع العام التدريبي الجديد 1442 هـ ، مشيراً إلى أن التخصصات المتاحة حالياً في الكلية تشمل تخصص الدعم الفني وتخصص المحاسبة.

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