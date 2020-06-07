

عرعر 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واس

رافقت عدسة وكالة الانباء

وشملت جولة رجال الامن الميدانية على أسواق الذهب والخضار والفواكه والمحلات التموينية والملابس والمنطقة الصناعية.

يذكر أن الجهات المختصة الزمت بوضع علامات أرضية إرشادية في الشراء وذلك بما يتوافق مع التوصيات الطبية، بالإضافة إلى تعقيم عربات التسوق بشكل دائم ومستمر .

// انتهى //

19:44ت م

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عرعر 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واسرافقت عدسة وكالة الانباء السعودية اليوم الجهات الأمنية بمدينة عرعر في الأسواق التجارية، ووثقت مخالفات عدم لبس الكمام وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بناء على تعليمات وزارة الصحة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وشملت جولة رجال الامن الميدانية على أسواق الذهب والخضار والفواكه والمحلات التموينية والملابس والمنطقة الصناعية.يذكر أن الجهات المختصة الزمت بوضع علامات أرضية إرشادية في الشراء وذلك بما يتوافق مع التوصيات الطبية، بالإضافة إلى تعقيم عربات التسوق بشكل دائم ومستمر .// انتهى //19:44ت م0191

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عدسة "واس " ترافق الجهات الأمنية في الأسواق التجارية وتوثق ضبط مخالفات عدم لبس الكمام بعرعر . لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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