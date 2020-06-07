السعودية اليوم / الصحة الجزائرية: 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد



الجزائر 15 شوال 1441 هجري الموافق 07 يونيو 2020 م واس

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء

وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 9 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 707 وفيات، مشيراً إلى أنه تم تسجيل شفاء 86 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 6717 حالة.

// انتهى //

19:35ت م

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الجزائر 15 شوال 1441 هجري الموافق 07 يونيو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار اليوم تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 10154 حالة.وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 9 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 707 وفيات، مشيراً إلى أنه تم تسجيل شفاء 86 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 6717 حالة.// انتهى //19:35ت م0190

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