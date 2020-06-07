السعودية اليوم / الفاو والصحة العالمية تسلطان الضوء على الدور الحاسم للغذاء الآمن في تعزيز الصحة



القاهرة 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واس

أصدرت منظمتا الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والصحة العالمية بياناً مشتركاً لتسليط الضوء على الدور الحاسم للغذاء الآمن في تعزيز الصحة والقضاء على الجوع، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية.

وأكد البيان الذي وزع بالقاهرة اليوم، أنه بدون الوصول الشامل للغذاء الآمن، سيكون من المستحيل تحقيق أهداف أجندة 2030، لافتا إلى أن للجميع الحق في الحصول على الغذاء الآمن والمغذي والكافي، لأن الغذاء الآمن مهم للغاية في تعزيز الصحة والقضاء على الجوع، وهما اثنان من بين 17 هدفا من أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.

وشدد على أن سلامة الغذاء هي جزء مهم من العناصر الأربعة للأمن الغذائي وهي التوفر وإمكانية الوصول والاستخدام والاستقرار، موضحا أن سلامة الأغذية هي أمر بالغ الأهمية ليس فقط للوصول إلى صحة أحسن وأمن غذائي أفضل، بل كذلك لتأمين سبل العيش والتنمية الاقتصادية والتجارة والسمعة العالمية لكل بلد في المنطقة، حيث إنه من المعروف أن الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية تعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأنها تضغط على أنظمة الرعاية الصحية وتجهدها، وتضر بالاقتصادات الوطنية وبالسياحة والتجارة.

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19:32ت م

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