السعودية اليوم / أمانة جدة تنفذ حملة لتحسين المشهد الحضري في بلديات محافظة رابغ



جدة 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 مواس

دشنت أمانة محافظة جدة , حملة لنظافة المدن والمراكز التابعة لمحافظة رابغ , لرفع مخلًفات البناء والأشجار العشوائية, من أجل تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري بالمحافظة والبلديات التابعة لها.

وبدأت الحملة أعمالها اليوم ببلدية رابغ , ثم المراكز التابعة للمحافظة وصولاً إلى بلدية حجر, بمشاركة (25) معدة متنوعة , وعدد ( 40 )عاملا لتنفيذ الحملة التي تستمر لمدة شهر.

// انتهى //

18:39ت م

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