السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 808 حالات



عمّان 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس

وقالت في بيان صحفي: إن الحالات توزعت على النحو الآتي: 7 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود، منهم أردني و 6 أجانب، و 5 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، وحالة يتمّ الاستقصاء عنها لمعرفة تفاصيلها، مبينة في الوقت نفسه شفاء 21 حالة مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 579 حالة.

// انتهى //

18:26ت م

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عمّان 15 شوال 1441 هـ الموافق 07 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 808 إصابات.وقالت في بيان صحفي: إن الحالات توزعت على النحو الآتي: 7 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود، منهم أردني و 6 أجانب، و 5 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، وحالة يتمّ الاستقصاء عنها لمعرفة تفاصيلها، مبينة في الوقت نفسه شفاء 21 حالة مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 579 حالة.// انتهى //18:26ت م0179

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