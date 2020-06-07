السعودية | منظمة التعاون الإسلامي تعقد الأربعاء القادم اجتماعاً وزارياً طارئاً بشأن تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من فلسطين

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامي تعقد الأربعاء القادم اجتماعاً وزارياً طارئاً بشأن تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من فلسطين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- 9 نشر قبل 1 دقيقة - 8:15 مساءً, 7 يونيو 2020 م المناطق - واس تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، يوم الأربعاء القادم، اجتماعاً استثنائياً افتراضياً مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في الدول الأعضاء، بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلية بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

ويرأس الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، رئيس اللجنة التنفيذية، بحضور أصحاب المعالي وزراء الخارجية أعضاء اللجنة والدول الأعضاء، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.

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