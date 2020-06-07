شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة "المؤسس" : تسجيل براءة اختراع عالمية لعقار يعالج القلب والان نبدء بالتفاصيل

نجح فريق علمي من جامعة الملك عبدالعزيز، في تسجيل براءة اختراع مسجلة رسمياً في مركز براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية لمركب طبي جديد يحسن من عمل عضلة القلب، حيث تم نجاح اختبار المُركب الجديد على حيوانات التجارب والذي يُعدّ من المراحل السابقة للاستعمال البشري.

ويتعلق الاختراع بتركيبة مستحلب نانو تشتمل على مادة كيرسيتين والتي تعزز بشكل كبير نشاط كيرسيتين ضد ضعف القلب والأوعية الدموية المرتبط بمتلازمة التمثيل الغدائي، وقال استشاري طب قلب الأطفال بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز وأحد أعضاء الفريق الطبي البروفيسور أحمد بن سعيد أزهر، :" أنه تم العمل مع الفريق طوال ثلاث سنوات للوصول للنتيجة التي توجت ببراءة اختراع سُجلت للجامعة ، مما يؤكد المكانة العلمية والكفاءة المهنية للمختصين السعوديين وجامعة الملك عبدالعزيز خاصة، والذين يسهمون بخبراتهم وأبحاثهم في التخفيف أو علاج عدد من الأمراض المزمنة بطرق وبروتوكولات طبية متجددة وبممارسات حديثة".

ويتكون الفريق العلمي الذي حصل على براءة الاختراع الذي تم تسجيله عالمياً في الولايات المتحدة الأمريكية من البروفيسور أسامة عبد الحكيم أحمد، والدكتور أسامه أحمد فهمي،والبروفيسور أحمد سعيد أزهر،والدكتورة نورا أحمد حسن، والبروفيسور محمود الماس، والبروفيسور هاني محمد عبد الملك الباسوسي.