طقس غير مستقر غدًا.. أمطار وغبار

2020-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

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وتوقعت الأرصاد أن تظل الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وأيضًا على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والقصيم.

كما توقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، وأجزاء من منطقة الرياض، تمتد إلى نجران.



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