توضيح من حساب المواطن بشأن إيجار السكن وإثبات الاستقلالية

2020-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل حساب متابعات الخليج 365 مع استفسار مواطن يعيش مع مجموعة من الأشخاص في منزل واحد، ويدفع معهم الإيجار، ولكن عقد المنزل باسم شخص واحد فقط، فكيف يمكنه الاستفادة من البرنامج؟

وقال حساب متابعات الخليج 365 عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إنه في حال تم إرفاق عقد إيجار كمستند لإثبات الاستقلالية لابد من إرفاق عقد الإيجار الموحد باسم المتقدم بالطلب، بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان، أما في حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لدى رب الأسرة.

ولفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أنه يمكن فقط للمستأجر الرئيسي الاستفادة من الدعم، وفي حال كان المستفيد (فردًا مستقلًّا) يجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب؛ حتى لا يؤثر ذلك على أهليته وتشمل عقد الإيجار الموحد أو صك الملكية للسكن أو مشهد إثبات سكن جامعي أو المعاهد أو الكليات العسكرية.

ويترقب المواطنون في المملكة موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب متابعات الخليج 365، وهي الدفعة 31 لشهر يونيو.

وأعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة الواحدة والثلاثين بتاريخ 10 يونيو.

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ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة الجديدة لهذا الشهر، وهي دفعة شهر يونيو يوم الأربعاء المقبل 10 يونيو.

وكان حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات التي أقرها حساب الموطن إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار- صك ملكية السكن- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو القادم للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألّا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.



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