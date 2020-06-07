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أول تغريدة من نورة الحقباني بعد تعيينها متحدثًا لهيئة حقوق الإنسان
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت نورة الحقباني المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان أول تغريدة لها بعد صدور قرار تعيينها اليوم.
وقالت الحقباني في تغريدة من الحساب الرسمي لمتحدث الهيئة: “لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية؛ هنا حساب المتحدث الرسمي لـ هيئة حقوق الإنسان، أرجو من الله التوفيق لتحقيق تطلعات وطموحات الهيئة”.
وكان رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أصدر قرارًا بتعيين نورة بنت محمد الحقباني متحدثًا رسميًا باسم هيئة حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وتسهيل الحصول على المعلومات المتعلقة بهيئة حقوق الإنسان والأنشطة التي تقدمها، والمبادرات التي تطلقها، والقضايا التي تعمل عليها.
وعبّر العديد من المواطنين عن خالص تهانيهم لمتحدثة هيئة حقوق الإنسان بهذا المنصب الجديد داعين الله أن يعينها على أداء واجبها.
وطلب المواطنون من نورة الحقباني أن تتفاعل مع ما يطرح عبر حساب المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان وعدم الاكتفاء بالتغريد فقط.
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