السعودية | توضيح من مطارات الرياض حول موعد استئناف الرحلات الدولية

شكرا لقرائتكم توضيح من مطارات الرياض حول موعد استئناف الرحلات الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضحت شركة مطارات الرياض، أن الخطاب المتداول بشأن استئناف الرحلات الجوية الدولية، يخص انتقال العمليات التشغيلية للرحلات المرتبطة بمبادرتَي "إعادة المواطنين من خارج" ومبادرة "عودة المقيمين الراغبين بالعودة لبلدانهم"، وأشارت أن موعد استئناف الرحلات الدولية في السعودية، مرتبط بما تقرره الجهات المختصة.

وكانت مبادرة "عودة "المتاحة من خلال منصة "أبشر"، كشفت عن إنهاء مغادرة 12.8 ألف مستفيد من مختلف الجنسيات، وذلك بعد موافقة دولهم على استقبالهم.

وأوضحت المبادرة أن عدد المسجلين لديها من حاملي تأشيرة الخروج والعودة، والخروج النهائي والتأشيرات بكافة أنواعها، خلال الفترة من 29 شعبان حتى 11 شوال 1441هـ، وصل إلى حوالي 178.4 ألف مستفيد من مختلف الجنسيات.

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يذكر أن مبادرة "عودة" تمكن المستفيدين من السفـر جواً إلى بلدانهم، بعد تأكيد موافقتها على استقبالهم، وتتم من خلال الدخول على أيقونة "عودة" في منصة "أبشر"، وتعبئة الحقول الخاصة بها، كما أنه لا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في منصة "أبشر"، وذلك بغرض التسهيل على المقيمين من جميع الجنسيات للاستفادة من المبادرة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية مددت في 29 مارس الماضي العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمملكة للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، وذلك حتى إشعار آخر.

ويأتي تمديد الرحلات وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا (كوفيد 19)، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.