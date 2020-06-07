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أفادت وزيرة الصحة في اسكتلندا جين فريمان، اليوم (الأحد)، بأن اسكتلندا لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بين المرضى الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا.
وحذرت "فريمان" في مؤتمر صحفي، من التعويل كثيرًا على الرقم المسجل اليوم، مشيرة إلى أنه في عطلة نهاية الأسبوع يسجل عدد أقل للوفيات؛ وفقًا لـ"رويترز".
وذكرت الوزيرة أنه لا يزال من المحتمل جدًّا أن يسجل المزيد من الوفيات بسبب كوفيد في الأيام المقبلة.فيروس كورونا الجديد
لا وفيات بـ"كورونا" في اسكتلندا خلال الــ24 ساعة الماضيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-07
أفادت وزيرة الصحة في اسكتلندا جين فريمان، اليوم (الأحد)، بأن اسكتلندا لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بين المرضى الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا.
وحذرت "فريمان" في مؤتمر صحفي، من التعويل كثيرًا على الرقم المسجل اليوم، مشيرة إلى أنه في عطلة نهاية الأسبوع يسجل عدد أقل للوفيات؛ وفقًا لـ"رويترز".
وذكرت الوزيرة أنه لا يزال من المحتمل جدًّا أن يسجل المزيد من الوفيات بسبب كوفيد في الأيام المقبلة.
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
07:59 PM
"فريمان" حذرت من التعويل على النتيجة
أفادت وزيرة الصحة في اسكتلندا جين فريمان، اليوم (الأحد)، بأن اسكتلندا لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بين المرضى الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا.
وحذرت "فريمان" في مؤتمر صحفي، من التعويل كثيرًا على الرقم المسجل اليوم، مشيرة إلى أنه في عطلة نهاية الأسبوع يسجل عدد أقل للوفيات؛ وفقًا لـ"رويترز".
وذكرت الوزيرة أنه لا يزال من المحتمل جدًّا أن يسجل المزيد من الوفيات بسبب كوفيد في الأيام المقبلة.
، لا وفيات بـ"كورونا" في اسكتلندا خلال الــ24 ساعة الماضية ،
المصدر : الخليج 365
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