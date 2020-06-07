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أكد مدير عام صحة جازان عبد الرحمن الحربي لـ " الخليج 365 " تشغيل وصيانة أسطول من سيارات الإسعافات بصحة جازان بعد أن كانت بحاجة إلى تشغيل وصيانة حيث تم إطلاق المرحلة الأولى بعد تجهيزها من قبل فريق فني متخصص بصحة جازان.
وبين الحربي أنه تم تدشين خدمة تزويد المركبات الإسعافية بالباركود من قبل محطات الوقود بدلاً عن الفواتير السابقة التي كانت تسلم للسائقين، مؤكداً أنه بمجرد محاولة إزالة أو نقل الباركود من سيارة الإسعاف تتلف إلكترونياً.
وبين الحربي أن صحة جازان تمتلك مجموعة من السيارات الإسعافية ذات التقنية العالية والمهيئة لأي ظروف وتتناسب مع تضاريس منطقة جازان ومحافظاتها الجبلية كما تتوفر سيارة إسعاف عناية مركزة وتستخدم لنقل الحالات الحرجة التي تستدعي حاجتها لها.
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 08:06 PM
أكد لـ"الخليج 365" أنه تم إطلاق المرحلة الأولى بعد تجهيزها من قبل فريق فني متخصصالحربي: صيانة شاملة لأسطول إسعافات جازان والباركود يزودها بالوقود
أكد مدير عام صحة جازان عبد الرحمن الحربي لـ " الخليج 365 " تشغيل وصيانة أسطول من سيارات الإسعافات بصحة جازان بعد أن كانت بحاجة إلى تشغيل وصيانة حيث تم إطلاق المرحلة الأولى بعد تجهيزها من قبل فريق فني متخصص بصحة جازان.
وبين الحربي أنه تم تدشين خدمة تزويد المركبات الإسعافية بالباركود من قبل محطات الوقود بدلاً عن الفواتير السابقة التي كانت تسلم للسائقين، مؤكداً أنه بمجرد محاولة إزالة أو نقل الباركود من سيارة الإسعاف تتلف إلكترونياً.
وبين الحربي أن صحة جازان تمتلك مجموعة من السيارات الإسعافية ذات التقنية العالية والمهيئة لأي ظروف وتتناسب مع تضاريس منطقة جازان ومحافظاتها الجبلية كما تتوفر سيارة إسعاف عناية مركزة وتستخدم لنقل الحالات الحرجة التي تستدعي حاجتها لها.
، الحربي: صيانة شاملة لأسطول إسعافات جازان والباركود يزودها بالوقود ،
المصدر : الخليج 365
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