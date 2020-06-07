، الوزير "آل الشيخ": "إخوان الشياطين" نموذج للكذب وتعاونوا مع الأعداء لتدمير أوطانهم ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ: إن الكذب محرم ومن أسوأ المنكرات، مشيرًا إلى أن من يكذب يعدّ رجلًا سيئًا.
وحذّر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممن يجاهر بالكذب ويدعو إليه، وكذلك يتلقّى كذبه ويتبنّاه وينشره بين الناس فيصدقه جهّالهم، مشيرًا إلى أن هؤلاء يتمثلون في "إخوان الشياطين".
جاء ذلك خلال تغريدة للوزير "آل الشيخ" نشرها اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا: "الكذب محرم ومن أسوأ المنكرات، والرجل السيئ هو الذي يكذب، وأسوأ منه مَن جاهر به ودعا إليه، وأسوأ منهما مَن يتلقّى كذبه ويتبنّاه وينشره بين الناس فيصدقه جهّالهم".
وأضاف "آل الشيخ" في تغريدته: "إخوان الشياطين أنموذج كشف الله سترهم وفضحهم بين الخلائق، أباحوا قتل وأموال وأعراض المسلمين، وتعاونوا مع الأعداء لتدمير أوطانهم".
ودأب الوزير "آل الشيخ" عبر حسابه على "تويتر" على كشف مخططات الجماعات الإرهابية، وفضح مؤامراتهم، إلى جانب الوضوح في بيان الموقف الشرعي في التعامل معهم، والتحذير من خطرهم على الدين والمجتمع.
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 08:04 PM
قال إنهم أباحوا قتل وأموال وأعراض المسلمين
قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ: إن الكذب محرم ومن أسوأ المنكرات، مشيرًا إلى أن من يكذب يعدّ رجلًا سيئًا.
وحذّر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممن يجاهر بالكذب ويدعو إليه، وكذلك يتلقّى كذبه ويتبنّاه وينشره بين الناس فيصدقه جهّالهم، مشيرًا إلى أن هؤلاء يتمثلون في "إخوان الشياطين".
جاء ذلك خلال تغريدة للوزير "آل الشيخ" نشرها اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا: "الكذب محرم ومن أسوأ المنكرات، والرجل السيئ هو الذي يكذب، وأسوأ منه مَن جاهر به ودعا إليه، وأسوأ منهما مَن يتلقّى كذبه ويتبنّاه وينشره بين الناس فيصدقه جهّالهم".
وأضاف "آل الشيخ" في تغريدته: "إخوان الشياطين أنموذج كشف الله سترهم وفضحهم بين الخلائق، أباحوا قتل وأموال وأعراض المسلمين، وتعاونوا مع الأعداء لتدمير أوطانهم".
ودأب الوزير "آل الشيخ" عبر حسابه على "تويتر" على كشف مخططات الجماعات الإرهابية، وفضح مؤامراتهم، إلى جانب الوضوح في بيان الموقف الشرعي في التعامل معهم، والتحذير من خطرهم على الدين والمجتمع.
، الوزير "آل الشيخ": "إخوان الشياطين" نموذج للكذب وتعاونوا مع الأعداء لتدمير أوطانهم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الوزير "آل الشيخ": "إخوان الشياطين" نموذج للكذب وتعاونوا مع الأعداء لتدمير أوطانهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.