، الوزير "آل الشيخ": "إخوان الشياطين" نموذج للكذب وتعاونوا مع الأعداء لتدمير أوطانهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إنهم أباحوا قتل وأموال وأعراض المسلمين

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ: إن ‏الكذب محرم ومن أسوأ المنكرات، مشيرًا إلى أن من يكذب يعدّ رجلًا سيئًا.

وحذّر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممن يجاهر بالكذب ويدعو إليه، وكذلك يتلقّى كذبه ويتبنّاه وينشره بين الناس فيصدقه جهّالهم، مشيرًا إلى أن هؤلاء يتمثلون في "إخوان الشياطين".

جاء ذلك خلال تغريدة للوزير "آل الشيخ" نشرها اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا: "الكذب محرم ومن أسوأ المنكرات، والرجل السيئ هو الذي يكذب، وأسوأ منه مَن جاهر به ودعا إليه، وأسوأ منهما مَن يتلقّى كذبه ويتبنّاه وينشره بين الناس فيصدقه جهّالهم".

وأضاف "آل الشيخ" في تغريدته: "إخوان الشياطين أنموذج كشف الله سترهم وفضحهم بين الخلائق، أباحوا قتل وأموال وأعراض المسلمين، وتعاونوا مع الأعداء لتدمير أوطانهم".

ودأب الوزير "آل الشيخ" عبر حسابه على "تويتر" على كشف مخططات الجماعات الإرهابية، وفضح مؤامراتهم، إلى جانب الوضوح في بيان الموقف الشرعي في التعامل معهم، والتحذير من خطرهم على الدين والمجتمع.