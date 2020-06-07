، إدارة "طيران ناس" لموظفيها: دعم حكومتنا وتفانيكم يساهمان في استمرار ريادتنا ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع استئناف الرحلات الجوّية الداخلية في المملكة، وفي مبادرة تعكس متانة العلاقة ما بين مجلس إدارة "طيران ناس" وإدارته التنفيذية ومنسوبي الشركة كافة، تلقّى منسوبو "طيران ناس" رسالة شكر وتقدير من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا، على الروح النبيلة التي تمتّعوا بها خلال فترة توقف العمليات التشغيلية جراء انتشار فيروس "كورونا المستجد"، والتي عكست روح الولاء والإخلاص الصادقَيْن تجاه الشركة.

وتوقف أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران ناس في رسالة الشكر عند "الجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله– منذ بداية الأزمة بمبادرات عديدة للحفاظ على سلامة الموظفين ووظائفهم، مبادرات لم يسبق لها مثيل حول العالم، فيما قامت وزارة الصحة ومنسوبوها بالتضحية في علاج المرضى وزيادة الوعي خلال هذه الفترة الصعبة، فيما عملت، ولا تزال، الهيئة العامة للطيران المدني، في الوقت نفسه، على تخفيف الآثار المترتّبة على عمليات الشركة والتأكد من عودتها بشكل سريع لخدمة مملكتنا الحبيبة".

وأضافت الرسالة: "نحن نفخر بوجودنا في بلد الإنسانية الذي قدّم العون والمساعدة للمواطنين والمقيمين على حد سواء".

وثمّنت الرسالة التفهّم المسؤول الذي أبداه منسوبو الشركة للإجراءات الاضطرارية التي تم اتخاذها لمعالجة الآثار المالية المترتّبة من تفشي جائحة فيروس "كورونا المستجد"، وتأثيرها على عمليات الشركة التشغيلية، والتي نتج عنها قيام الموظفين كأسرة واحدة، بالتطوع والمساهمة بجزء كبير من مخصّصات رواتبهم الشهرية لدعم عمليات الشركة، وقيام بعضهم بتقديم إجازات غير مدفوعة الراتب، إضافة إلى طرق متعدّدة للتضحية من أجل الشركة.

ويظهر مضمون الرسالة أيضاً حجم التقدير والامتنان اللذين يحملهما طيران ناس لموظفيه، ومدى افتخار مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالتفاني الكبير الذي قدّمه موظفو وموظفات طيران ناس خلال فترة الأزمة الأخيرة، والذي ساهم في استمرار ريادة طيران ناس كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط.

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