بالفيديو.. هطول الأمطار على باحات المسجد النبوي

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثّق مقطع فيديو، هطول الأمطار على باحات المسجد النبوي، مغرب اليوم الأحد. وثّق مقطع فيديو، هطول الأمطار على باحات المسجد النبوي، مغرب اليوم الأحد. وهطلت مساء اليوم أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.

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