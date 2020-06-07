شكرا لمتابعة خبر عن سبب تسجيل 50 إصابة بكورونا في بيش خلال الأسابيع الماضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تكشفت معلومات هامة بشأن تسجيل نحو 50 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ، خلال الأسابيع الماضية، حيث تبين أن سببها مخالطة مصاب ومخالطيه السابقين.

وبحسب المعلومات الواردة فإن هناك تجمع عائلي للعزاء في إحدى القرى غرب محافظة بيش، جمع مصاباً ومخالطيه السابقين وتسببت بإصابة نحو 50 شخصاً بالفيروس، وذلك قبل فرض منع التجول الكلي بجميع مناطق المملكة، وبينهم نساء ورجال ".

وكانت منطقة جازان سجلت، 59 حالة إصابة وبلغ الإجمالي 1243 حالة إصابة بالفيروس، فيما بلغت حالات التعافي 961، وبلغ إجمالي الوفيات 6، وإجمالي الحالات النشطة 276 حالة.