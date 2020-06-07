شاهد.. مستشفى جدة الميداني يستقبل حالات محددة من مصابي كورونا

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):أعلنت صحة جدة، اليوم الأحد، عن الانتهاء من تجهيز مستشفى جدة الميداني على مساحة 8000 متر مربع، وبطاقة استعابية 500 سرير.
وأوضحت عبر "تويتر"، إنه تم تدشين التشغيل التجريبي للمستشفى الميداني، الذي سيعمل المستشفى على إجراءات إستقبال الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية متوسطة و كذلك ممن لديهم أعراض خفيفة ، لحين تماثلهم للشفاء.
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