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النيابة العامة تبدأ التحقيق مع مقيميْن هربا مبالغ مالية إلى الخارج

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تُحقق النيابة العامة، مع مقيمين من جنسية عربية في محافظة جدة، بممارسة أعمال غير نظامية، متعلقة بتحويل مبالغ مالية كبيرة، ولجهات مجهولة.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن الدائرة المختصة باشرت إجراءات التحقيق المالي الموازي ودراسة الأسلوب الإجرامي والملاءة المالية للمذكورين، وأسفرت تلك الإجراءات عما أشير إليه بحقهما، وتواطؤ مواطنين معهما؛ عبر تمكينهما من حساباتهم البنكية، وتم إيقافهم على ذمة التحقيق واستكمال الإجراءات النظامية تجاههم".

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وأوضح المصدر أن مثل هذه الجرائم والسلوكيات تعتبر مجرمة؛ طبقاً لنظامي مكافحة غسل الأموال ومراقبة البنوك.

 

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