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شكرا لمتابعة خبر عن تنويه من "تقويم التعليم" على الطلاب الذين سيختبرون غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):نبهت هيئة تقويم التعليم والتدريب، على الطلبة الذين سيختبرون يوم غدٍ الأثنين الاختبار التحصيلي عن بعد، التخصص النظري، عن خطوات مهمة قبل وبعد الاختبار.
وأوضحت أنه يمكنك تحميل الاختبار قبل 24 ساعة، وللحصول على كالمة المرور للاختبار عليك الدخول للموقع التالي الساعة العاشرة صباحًا هنــــــــا ، مؤكدة أن صلاحية كلمة المرور تنتهي عند العاشرة والربع صباحًا.
وأضافت أنه يتم تسليم الاختبار خلال 24 ساعة، منوهة إلى ترك exemplify حتى تظر علامة (صح) قد يستغرق إرسال الاختبار 15-20 دقيقة.
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