شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. بردية كثيفة في منتزه السحاب بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):تحول منتزه السحاب في سودة عسير، اليوم الأحد، إلى لوحة فنية جميلة بطقس رائع على الرغم من دخول فصل الصيف.
ووثق مواطن هطول بردية كثيفة في المنتزه، في أجواء ساحرة؛ حيث هطلت بقوة كاسية الطريق باللون الأبيض.
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